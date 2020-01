Inter, Handanovic: «Non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro»

Inter, Handanovic commenta il pareggio contro il Cagliari: «Non ci siamo fermati per colpa dell’arbitro. Non sono preoccupato»

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky commentando il pareggio contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore:

«Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti invece per loro sì. Non sono preoccupato, perché noi comunque creiamo, poi la squadra è stata meno brillante e ci può stare. Creiamo tanto, ma alla fine manca un po’ di qualità in avanti. È un momento, sicuramente è più preoccupante quando non crei occasioni».