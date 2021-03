Inter, Handanovic positivo al Covid-19: il comunicato del club

Inter, Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 dopo gli esami effettuati nelle utlime ore. Il comunicato del club

Una clamorosa ultim’ora colpisce la squadra capolista dell’attuale Serie A: Samir Handanovic, portiere dell’Inter, è risultato positivo al Covid-19 ed è adesso stato posto in isolamento domiciliare.

Secondo quanto emerge da Appiano Gentile, Handanovic non si è allenato oggi pomeriggio, non si sentiva al massimo e in accordo con Conte e lo staff medico aveva lasciato precauzionalmente il campo di allenamento prima che arrivasse l’esito del tampone. Di seguito il comunicato del club.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti.

Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione.