Inter, Handanovic: «Real Madrid più esperto. Ora passiamo ai fatti»

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

MOMENTO – «È una situazione complicata però la speranza è sempre l’ultima a morire. Sapevamo che era il girone più difficile ma noi ci possiamo stare in questo girone. Dalle parole dobbiamo passare ai fatti e il campo non mente mai, decide chi va avanti e chi non passa».

REAL MADRID ESPERTO – «L’esperienza poi quando siamo rimasti in dieci. Il Real Madrid sa palleggiare. Queste squadre sono meno abituate a difendere che a giocare. Giocare è il loro pane, hanno giocatori di qualità che sanno palleggiare e gestire il pallone e questo diventa difficile quando sei con un uomo in meno e devi rincorrere».