Inter Hellas Verona, sorpresa Sensi: il centrocampista va in panchina

Inter Hellas Verona: dopo che sembrava certa l’indisponibilità per il match, Stefano Sensi è a disposizione e andrà in panchina

Sorpresa nella distinta ufficiale dell’Inter. Stefano Sensi è presente, a disposizione e andrà in panchina per il match contro l’Hellas Verona. Dopo che nella giornata di ieri sembrava quasi certo il forfait dell’ex Sassuolo per nuovi guai muscolari, Conte ha sorpreso tutti portandolo con lui in panchina.

Vedremo se il tecnico nerazzurro deciderà di rischiarlo per pochi minuti facendolo rodare dopo i 20 minuti di Dortmund.