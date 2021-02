Inter, indiscrezione: Suning alla ricerca di 200 milioni per la crisi societaria

Indiscrezione che arriva da uno delle fondi più autorevoli in materia di finanza: Suning sarebbe alla ricerca di 200 milioni di euro per la crisi

Indiscrezione che arriva direttamente dal Financial Times. Secondo l’autorevole fonte del Regno Unito, Suning sarebbe alla ricerca di 200 milioni di euro per la crisi societaria che ha investito l’Inter.

I motivi sarebbero da ricercare, ovviamente, nella pandemia che ha messo in ginocchio l’economia e anche dalle spese per i calciatori che non sarebbero state abbattute anche per colpa del blocco finanziario del governo cinese.