Inter, infortunio Bastoni: le condizioni del difensore dopo il derby

Il difensore dell’Inter Bastoni ha lasciato anzitempo il campo nel derby di Coppa Italia: le sue condizioni

Sembra rientrato l’allarme in casa Inter per le condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato sostituito ieri prima del fischio finale per un piccolo problema muscolare.

Come scrive oggi Gazzetta.it, però, si sarebbe trattato solamente di crampi e, quindi, il classe ’99 è a disposizione di Inzaghi in vista del match contro la Roma di sabato. Bastoni ha infatti oggi svolto il lavoro con il resto dei calciatori impegnati ieri nel derby vinto per 3 a 0.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24