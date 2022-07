Inter, Investcorp e Ares Capital pronte a fare un offerta?

Investcorp e Ares Capital puntano l’Inter. Cosa filtra a riguardo della possibile cessione del club nerazzuro da parte di Zhang

«Chi non compra il Milan, compra l’Inter». Ipotesi, supposizione, o previsione? Nei giorni trascorsi dai dirigenti nerazzurri a New York, a fine maggio, si è parlato anche del futuro del club. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il ceo Alessandro Antonello, accompagnato da un team formato, tra gli altri, dal direttore ricavi Luca Danovaro, la direttrice Global Marketing & Parthnership Barbara Biggi e un rappresentante della banca d’affari Goldman Sachs, ha partecipato a una serie di eventi ufficiali, tra cui il Gala della Serie A al Met e il blitz in un ristorante di Little Italy dove sono stati accolti dai tifosi. L’Inter è nel mirino di gruppi finanziari, e tra questi ci sarebbero i due “bidders”, seguiti da Goldman Sachs, che avevano presentato un’offerta congiunta per il Milan di Elliott (poi ceduto a RedBird): Investcorp, società del Barhain e Ares Capital, holding americana.

La prima, attraverso il direttore alla comunicazione Firas El Amine ha risposto «no comment from us», nessun commento da parte nostra, alla richiesta di conferma o smentita dei rumors. Il portavoce dell’Inter non ha risposto a una nostra richiesta scritta. Da Ares, silenzio. Negli Usa non si smentisce qualcosa che potrebbe risultare vera, per paura che i media la usino come un martello. L’Inter, per fascino e possibilità di sviluppo, come il nuovo stadio, rappresenta una possibilità, ma potrebbero esserci altre società nel mirino.