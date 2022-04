Inter: Inzaghi deve fare i conti con le assenze per il Bologna

La situazione dell’infermeria dell’Inter: in vista della partita di recupero con il Bologna, Inzaghi dovrà lavorare con alcuni assenti

Gosens, Vidal e Caicedo non saranno disponibili per la partita contro il Bologna. Inzaghi dovrà quindi fare a meno dei tre, anche se sia Vidal che Caicedo si sono allenati con il gruppo e partiranno per Bologna.

Discorso diverso per Gosens: il tedesco ha svolto solo terapie nelle ultime ore e sarà valutato nei prossimi giorni, ma è probabile che possa saltare anche il match contro l’Udinese per poi tornare a disposizione contro l’Empoli.