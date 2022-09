Inter, i duelli di Inzaghi per tenere alta la concentrazione della squadra

Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione di tutta la rosa dell’Inter e anche per questo per lui i duelli sono fondamentali

Simone Inzaghi vuole tenere alta la concentrazione di tutta la rosa dell’Inter e anche per questo per lui i duelli sono fondamentali.

Il dualismo in porta, la sfida Gosens-Darmian sulla fascia o Dzeko-Correa. Sono solo alcuni dei duelli che in questa prima parte di stagione si sono visti. L’alternanza per tenere alta la concentrazione, questa l’idea di Inzaghi che vuole stimolare tutti per avere lo stesso rendimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.