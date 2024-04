Inter, Inzaghi recupera tre giocatori: le ultime

Simone Inzaghi ha recuperato tre titolari in vista delle prossime sfide. L’Inter sta pian piano ritrovando tutti gli indisponibili

L’Inter sta per tornare al completo. Secondo Matteo Barzaghi in collegamento per Sky Sport, Inzaghi in primis ha recuperato Marko Arnautovic che contro l’Udinese ci sarà.

Chi invece dovrà ancora lavorare sebbene sia in condizioni sicuramente migliori rispetto all’ultimo periodo sono Cuadrado e De Vrij. Il primo dovrà rifare la preparazione dopo il lungo stop, ma è a buon punto. L’olandese invece rientrerà in gruppo tra domani e dopodomani.