Inter, la cooperativa del gol: con Lautaro e Politano 10 marcatori nerazzurri

L’Inter vince col Cagliari 2-0 e saluta le reti di Lautaro Martinez e Politano: sono dieci in tutto i marcatori stagionali nerazzurri

Chiamatela cooperativa del gol. L‘Inter segna e fa segnare. Si toglie di dosso l’Icardi-dipendenza delle ultime stagioni e manda in rete tanti calciatori a rotazione. E’ questo il segreto di un terzo posto raggiunto questa sera in virtù del 2-0 sul Cagliari? Forse, ma non solo questo, considerando anche la solidità difensiva registratasi nelle ultime settimane. Le tre vittorie consecutive, anzi quattro contando l’impegno in Champions contro il Tottenham, stravolgono completamente gli obiettivi e la stagione nerazzurra. Complice il ko di Lazio e Napoli nel turno odierno, questi sono punti importanti per il piazzamento in classifica a ridosso della zona Champions.

Lautaro Martinez e Politano hanno trovato la gioia del primo gol con la maglia dell’Inter. Con le reti di entrambi sono nove i marcatori nerazzurri in campionato, dieci stagionali contando la rete di Vecino in Champions League contro il Tottenham. Fin qui in campionato, oltre a Martinez e Politano, capocannoniere è Ivan Perisic con le due reti realizzate. Poi Mauro Icardi, in rete per la prima volta quest’anno in A con la Fiorentina e anche il difensore Danilo D’Ambrosio, decisivo proprio contro i viola. A quota uno anche i nuovi acquisti Stefan De Vrij e Radja Nainggolan, chiudono l’elenco Antonio Candreva (in gol a Bologna) e Marcelo Brozovic (decisivo con la Sampdoria).