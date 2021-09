Inter, l’attacco non segna: il piano B è la coppia Lautaro-Correa

L’Inter sta trovando difficoltà in zona gol. Contro il Bologna, Inzaghi potrebbe varare la coppia Lautaro-Correa

Contro il Bologna il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sembra pronto a varare l’attacco argentino Correa-Lautaro, con Dzeko verso un turno di riposo. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

«Così, visto che dopo si intravede una salita ripida tra delicate partite in patria e in Europa, cresce la tentazione di un cambio offensivo contro il Bologna. Per domani Simone valuta se modificare una pedina davanti e affidarsi per la prima volta al duo argentino tanto atteso: Correa-Lautaro, un brindisi di Co-La per ridestarsi. Ogni decisione verrà presa oggi, quando sarà più chiara la condizione di Edin Dzeko, indispensabile e per questo spremuto. Un turno di riposo però appare fisiologico».

