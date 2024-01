Inter, Lautaro e Dimarco tornano in gruppo: cosa filtra per il Verona

Le condizioni fisiche di Lautaro Martinez e Federico Dimarco in vista della prossima gara contro il Verona. I dettagli

Arrivano buon notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez e Federico Dimarco si sarebbero infatti allenati in gruppo per la prima volta dopo i rispettivi infortuni.

Entrambi i calciatori hanno superato i loro problemi muscolari e si candidano adesso ad una maglia da titolare contro i gialloblù. Quello con più chance sembra essere l’argentino, mentre Dimarco dovrebbe iniziare dalla panchina.