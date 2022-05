Inter, c’è solo un modo per trattenere Lautaro

L’Inter ha soltanto un modo per poter trattenere Lautaro, quello di vincere lo scudetto

Il futuro di Lautaro con l’Inter è in bilico. La società in estate deve rientrare con almeno 70 milioni in positivo e il centravanti argentino è l’unico che ha un valore alto e sarebbe l’unico sacrificabile per questo motivo.

La vittoria della Coppa Italia ha portato nelle casse dell’Inter altri milioni, cosa che potrebbe fare anche lo scudetto. La vittoria del tricolore potrebbe essere l’unico modo per provare a trattenere Lautaro e riuscire ad incassare soldi da altre cessioni. Lo scrive Tuttosport.