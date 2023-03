Inter-Lautaro, leader e record

Lautaro Martinez guida l’Inter nelle difficoltà ed è sempre più leader della squadra nerazzurra anche per i gol segnati

Lautaro Martinez guida l’Inter nelle difficoltà ed è sempre più leader della squadra nerazzurra anche per i gol segnati.

Quattordici reti in 25 partite giocata mai così bene da quando è a Milano l’argentino che dopo il Mondiale è tornato in Italia con tanta consapevolezza. E’ quello più in forma della squadra di Inzaghi e lo dimostra con le sue giocate e i gol importanti per indirizzare le partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.