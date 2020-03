Inter, Lautaro Martinez e un debutto da predestinato – VIDEO

L’Inter coccola il suo predestinato: Lautaro Martinez in pochi mesi ha conquistato i tifosi nerazzurri e non solo – VIDEO

Lautaro Martinez ha trovato la propria dimensione con la maglia dell’Inter, scalzando Mauro Icardi (costretto a fuggire al Paris Saint-Germain per non restare in panchina) e formando una coppia da sogno con Romelu Lukaku.

Il bomber argentino è un predestinato, non c’è dubbio. E ora i grandi club europei, su tutti il Barcellona, sono pronti a fare follie durante il mercato estivo.