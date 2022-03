Inter, le mosse di Inzaghi in caso di forfait di Brozovic. Ultime

Allarme rientrato per Marcelo Brozovic che resta però in dubbio per Torino: ecco come Inzaghi pensa di sostituire il croato

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo per Marcelo Brozovic: esami negativi per il centrocampista croato dopo il problema al polpaccio accusato contro il Liverpool in Champions League.

Il tecnico dell’Inter deciderà dopo i prossimi allenamenti però sull’utilizzo del giocatore in vista della trasferta di domenica in casa del Torino. Inzaghi e lo staff medico valuteranno le condizioni del croato prima del via libera per scendere in campo dal primo minuto. Se Brozovic non dovesse essere rischiato, il mister interista potrebbe puntare su Gagliardini davanti la difesa per completare il trio in mediana con Barella e Calhanoglu.