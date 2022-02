Inter Liverpool, che elogi a Van Dijk: «Insuperabile di testa, implacabile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I quotidiani sportivi esaltano la prestazioni di Van Dijk nel match di Champions tra Inter e Liverpool

Tra i migliori in campo, se non il migliore in generale, di Inter-Liverpool c’è sicuramente Virgil van Dijk. Il difensore olandese è stato perfetto in chiusura, non lasciando scampo agli attaccanti nerazzurri. La Gazzetta dello Sport gli ha riservato un 7 pieno, elogiando la prestazione del gigante dei Reds.

LA PAGELLA – «Se il Liverpool conquista il successo e mezza (tre quarti?) qualificazione a San Siro è soprattutto per Van Dijk, Pallone d’oro sfiorato nel 2019 e vero simbolo dei Reds. Non saremmo stati sullo 0-0 senza le chiusure implacabili dell’olandese, sempre in anticipo, insuperabile di testa. Un monumento di sicurezza. Neanche ci provano gli interisti a sfidarlo. E questo pressing ossessivo te lo puoi permettere soltanto perché hai un difensore così. Un gigante sul quale poggia l’attacco – prima della difesa – di Klopp».