Inter Liverpool: Marotta e i dirigenti nerazzurri a confronto con l’arbitro! La Gazzetta: conseguenze per la carriera di Zwayer! Le ultime

Inter Liverpool, confronto tra i nerazzurri e l’arbitro Zwayer: La Gazzetta ipotizza ripercussioni sulla sua carriera internazionale

La sconfitta contro il Liverpool ha lasciato un segno profondo in casa Inter. Rabbia e delusione hanno accompagnato la dirigenza nerazzurra, rimasta a lungo nello stadio per metabolizzare un risultato deciso dal rigore trasformato da Dominik Szoboszlai.

Confronto diretto con l’arbitro Zwayer

Nonostante l’ora tarda, oltre la mezzanotte e mezza, i vertici dell’Inter hanno voluto affrontare di persona l’episodio che ha deciso il match. A guidare il colloquio con l’arbitro tedesco Felix Zwayer è stato Beppe Marotta. La trattenuta di Bastoni su Wirtz, sanzionata con il rigore, è stata al centro della discussione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto si è svolto in toni pacati, ma Zwayer sarebbe apparso quasi costernato, lasciando intendere un riconoscimento implicito dell’errore.

Ripercussioni sulla carriera internazionale

Il caso rischia di avere conseguenze non solo per l’Inter, ma anche per Zwayer. L’arbitro, appartenente alla categoria Elite UEFA e candidato a dirigere la prossima finale di Champions League, potrebbe vedere compromesso il proprio percorso internazionale a causa del “pasticcio” di San Siro.

Inter, cammino europeo in salita

Per i nerazzurri, la sconfitta casalinga complica sensibilmente il percorso in Champions League. La sensazione è di un verdetto ingiusto, che lascia amarezza e rende ancora più difficile la rincorsa verso gli obiettivi stagionali.

