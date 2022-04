Inter, Lukaku apre al ritorno. Ma il Chelsea è bloccato: la situazione

Inter, Romelu Lukaku avrebbe aperto al ritorno in nerazzurro. Il Chelsea, però, non può operare al momento sul mercato

Si coltiva il sogno del ritorno di Romelu Lukaku. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sulla situazione in casa Inter.

LUKAKU – È importante dire che vorrebbe tornare all’Inter, la situazione è molto chiara. Non è però chiaro come si può pensare un’operazione del genere. Il Chelsea in questo momento non può fare nulla, è completamente paralizzato sotto ogni aspetto. Tutto è paralizzato, l’Inter non può parlare coi Blues, non c’è un interlocutore. Magari a giugno si potrà, ma oggi c’è solo il desiderio di Lukaku.