Lukaku Day: Arrivo in sede del belga per la firma con l’Inter. Tra il calore dei tifosi Lukaku è di nuovo nerazzurro

Romelu Lukaku è appena arrivato in sede in Viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà di nuovo all’Inter.

La giornata è stata scandita prima dalle visite mediche, poi al Coni per l’idoneità e finalmente arriva l’ora di mettere la firma sul contratto.