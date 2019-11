Inter, Lukaku in stato di grazia: che gol con il Belgio – VIDEO

Il Belgio di Lukaku demolisce la Russia: l’ultimo gol dei Red Devils porta la firma dell’attaccante dell’Inter – VIDEO

Romelu Lukaku non si ferma più: dopo l’ottimo avvio in campionato con l’Inter di Conte, Big Rom brilla anche in Nazionale.

L’attaccante del Belgio ha messo a segno il gol del momentaneo 4-0 nella sfida contro la Russia valida per le qualificazioni ad Euro 2020 (4-1 il risultato finale). Ecco il video del poker belga firmato da Lukaku, che insacca dopo una prodigiosa progressione.