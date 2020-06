Inter, Lukaku: «Ora dodici finale. Questione di vita o morte»

Romelu Lukaku ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Serie A contro la Sampdoria.

«Per me è molto importante la vittoria di oggi. Da adesso fino alla fine abbiamo 12 finali, ogni partita è la vita e la morte. Oggi abbiamo vinto e dobbiamo concentrarci per la prossima di mercoledì. Adesso per tutte le squadre le partite sono difficili, non sarà facile la prossima partita e dobbiamo prepararci bene. Penso che abbiamo fatto un lavoro forte, la preparazione è buona. Dobbiamo diventare ancora più forti»