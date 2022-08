Inter, Lukaku out nel derby? Il belga ha fatto una confessione ai compagni di squadra

L’infortunio muscolare alla coscia sinistra ha messo in dubbio Lukaku per il derby tra Inter e Milan: l’attaccante ha fatto una confessione alla squadra

Romelu Lukaku non ha perso le speranze di riuscire a recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra e a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per il derby di sabato prossimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha confidato ai compagni di volerci essere a tutti i costi: se potrà e non correrà troppi rischi, stringerà i denti perché i rossoneri lo ispirano (sempre in gol in 5 incroci).

L’attaccante belga tra stasera e più probabilmente domani mattina sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà la presenza o meno di una lesione.

