Romelu Lukaku è pronto a tornare in gruppo e l’Inter spera di averlo a pieno per la partita contro la Roma

Romelu Lukaku è pronto a tornare in gruppo e l’Inter spera di averlo a pieno per la partita contro la Roma.

In settimana il centravanti belga potrebbe tornare a lavorare al 100% con la squadra e Inzaghi è pronto a ritrovare la leadership in campo che è mancata in queste partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.