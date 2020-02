Inter, Marotta: «Derby esame importante. Su Messi…»

L’intervento di Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, in occasione del Derby contro il Milan: le parole sullo scudetto e su Mess

Intervistato da Sky Sport prima di Inter-Milan, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’importanza del derby per le ambizioni dei nerazzurri. Ecco le sue parole.

«Vittoria al derby per il coronamento di un progetto? E’ un ulteriore step da superare per dare continuità al nostro percorso. Finora non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo. Profumo di scudetto? Siamo concentrati sulla partita di stasera. Dobbiamo guardare al nostro cammino, il derby è un esame importante, molto sentito indipendentemente dalla classifica. Dobbiamo dare una risposta alla nostra crescita. Conte sta dando l’impronta alla rosa, siamo ottimisti per il futuro. Messi? Nessuna risposta».