Inter, serve compattezza! Ecco cosa ha fatto la dirigenza nerazzurra nella giornata di oggi ad Appiano - Calcio News 24

Appiano Inter, al centro sportivo oggi è in programma un confronto tra Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra, ecco chi si presenterà oltre Marotta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , l’ambiente in casa Inter deve essere compatto, e di fronte a ciò c’è stata anche la presenza della dirigenza nerazzurra (Marotta su tutti).

APPIANO INTER – «Nel nuovo ruolo assegnato dalla proprietà Oaktree, Beppe Marotta non può più far visita al centro sportivo con cadenza giornaliera, una costante felice dei suoi anni nerazzurri. Proprio per questo, il fatto che oggi nessun dirigente sarà “assente” assume un significato particolare: è un intervento collettivo di pronto soccorso. Ci saranno il ds Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin, il vicepresidente Javier Zanetti e appunto il presidente a guidare la delegazione.

Nessuno di loro era più abituato a perdere due partite di fila in trasferta, e i ko in totale sono diventati 5 in 36 partite contro i 4 in 49 gare della stagione passata. Se serviva un timbro per dimostrare che qualcosa non va, eccolo su carta bollata»