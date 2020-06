Inter, Marotta: «Hakimi? Trattativa in fase avanzata, siamo ottimisti»

Inter, le parole di Beppe Marotta che ha chiarito la situazione riguardo alla trattativa in corso per Hakimi

Beppe Marotta, intervenuto ai microfono di Sky Sport, ha svelato a che punto è la trattativa per Hakimi.

«Sottolineo i meriti del Sassuolo per la scorsa gara e poi dico che è una stagione particolare con gare ogni tre giorni, non è un alibi ovviamente, ma è una gara che ci è servita per capire, questa sera ci presentiamo per fare risultato. L’obiettivo della società è quello di investire in acquisizione di giocatori importanti non nascondo che siamo in fase avanzata della trattativa per Hakimi. Deve esserci grande rispetto per la squadra che scende in campo stasera, sicuramente però dobbiamo anche guardare al futuro e nel futuro c’è la voglia di alzare l’asticella. Il nostro ds ha svolto un ottimo lavoro, dobbiamo ancora concludere la trattativa ma siamo ottimisti. Domani sarà una giornata importante poi vedremo come si evolverà la situazione. La società vuole migliorare certamente mixando anche le logiche economiche anche a seguito di questo periodo che stiamo vivendo. Il mercato non è ancora entrato nel vivo ed è prematuro azzardare qualsiasi altra ipotesi. Vedremo come finirà il campionato. Hakimi è un’operazione molto importante. Sanchez e Moses? Grande anomalia che deve essere colmata, siamo ancora oggi noi Inter a confrontarci per poter prolungare il tesseramento di questi due giocatori. Ci stiamo confrontando al contrario anche per Perisc con il Bayern Monaco».