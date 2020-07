Inter, Marotta: «Per Sanchez è difficile. Su Messi…»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli

MESSI SUL DUOMO DI MILANO – «Mi ricorda un calcio del passato che non c’è più. Parliamo di un’icona, di un desiderio che tutti hanno. Rimane un gioco sicuramente».

RONALDO E MESSI – «Potrei passare alla storia come il dirigente che ha portato Ronaldo e Messi in Italia? Nostro calcio ha bisogno di rilancio, siamo quarti nel ranking. Bisogna valutare i campioni, fanno alzare valore del brand. Serie A non deve più essere di transizione, purtroppo non è così».

MESSI – «Messi? Nessuna squadra italiana è in grado di fare un’operazione del genere se non subentrano fattori straordinari legati agli azionisti, quindi dei padroni veri e propri. Il calcio italiano è in grande difficoltà, dobbiamo recuperare posizioni. Non dimentichiamoci che c’è un FPF da rispettare. Quest’anno è anno atipico, abbiamo avuto il Covid e questo ha creato una certa elasticità valutativa. Ma po torneranno regole molto strette. Una società italiana difficilmente può fare un’operazione come Messi».

CHAMPIONS – «Se ci aspettavamo di avere 17 punti di vantaggio? No, Conte e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro, questo dà grande soddisfazione. Il rammarico rimane per tante cose ma fa parte del gioco. Guardiamo al futuro con grande ottimismo sapendo che dobbiamo alzare l’asticella».

SANCHEZ – «Non è facile. Sanchez ha un contratto pesante con lo United molto pesante, saremmo molto felici di averlo con noi oggi, domani e dopodomani».

TONALI – «Con il presidente Cellino ho un bel rapporto ma non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo che sicuramente è un talento. Di conseguenza ci sta che i grandi club si interessino a lui, anche da parte nostra c’è non lo nascondo. Ma da qui a pensare a una trattativa ce ne passa».

SUNING – «Da quando sono diventati azionisti di maggioranza, hanno iniettato nelle casse tantissimi milioni per riassestare una società che ha vissuto grandi difficoltà. Ora serve continuità, con un modello vincente che gli azionisti ci hanno dato. Ripeto, per me è un fatto straordinario vedere all’Inter un campione del genere. Utopistico».