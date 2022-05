Inter, Marotta studia l’offerta per Bernardeschi

Non soltanto Dybala, ma anche Bernardeschi potrebbe finire all’Inter. Marotta studia la possibilità di portare l’esterno a Milano

Non solo Dybala: c’è un altro giocatore bianconero che si appresta a lasciare a parametro zero e che interessa all’Inter. Si tratta di Federico Bernardeschi che, dopo cinque anni in bianconero, potrebbe cambiare sponda.

Marotta ci sta pensando ed è pronto a studiare la proposta che soddisfi Bernardeschi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro dovrà garantire almeno 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore.