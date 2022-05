Calciomercato Inter: Bernardeschi per sostituire Perisic. I nerazzurri pensano allo juventino in scadenza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l’Inter stanno pensando ad un ex juventino per rimpiazzare il partente Perisic, destinato al Tottenham.

Si tratta di Federico Bernardeschi, che non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è ora in cerca di una nuova avventura. Nonostante le smentite di facciata, il profilo dell’esterno carrarino intriga e non poco: disponibile a costo zero, senza contare esperienza e polivalenza che farebbero comodo alla squadra nerazzurra.