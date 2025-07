Inter, nel contratto di Bisseck c’è una clausola! Cifra da non credere: ecco quanto vale e i dettagli

Inter, nel contratto di Yann Bisseck spunta una clausola! Cifra da non credere: ecco quanto vale e tutti i dettagli

L’Inter ha blindato il giovane difensore tedesco Yann Bisseck con una clausola rescissoria da capogiro. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centrale classe 2000, arrivato la scorsa estate dall’Aarhus per circa 7 milioni di euro, ha nel suo contratto una clausola da 120 milioni di euro, attivabile esclusivamente da club esteri e valida solo fino al 31 luglio.

Chi è Yann Bisseck? Bisseck è un difensore centrale tedesco, alto 1,96 m, noto per la sua forza fisica, abilità nel gioco aereo e duttilità tattica. Cresciuto nel vivaio del Colonia, ha maturato esperienza in Danimarca prima di approdare a Milano, dove ha firmato un contratto con l’Inter fino al 2029.

Dettagli della clausola rescissoria La clausola da 120 milioni è stata fortemente voluta dagli agenti del giocatore al momento della firma con i nerazzurri. Si tratta di una strategia contrattuale ispirata ai modelli adottati da diversi club spagnoli, che consente alla società di tutelarsi in caso di offerte importanti provenienti dall’estero. Come nel caso dell’esterno olandese Denzel Dumfries, anche per Bisseck la clausola è valida solo per il mercato internazionale.

Una clausola simbolica ma strategica Sebbene sia altamente improbabile che un club decida di investire una cifra così elevata per il giovane difensore, la presenza della clausola rappresenta una mossa strategica da parte dell’Inter. Il club mira a valorizzare l’investimento fatto e a garantirsi un margine di guadagno in caso di una futura cessione. Inoltre, la clausola funge da deterrente per eventuali pretendenti, rafforzando la posizione contrattuale del club.

Scadenza e prospettive di mercato La clausola sarà attiva solo fino alla fine di luglio, lasciando aperta la possibilità di sviluppi durante la sessione estiva di calciomercato. Al momento, non risultano offerte concrete, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente qualora un club estero decidesse di puntare sul talento tedesco.