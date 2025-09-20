Inter Miami, cresce l’attesa per il rinnovo di Lionel Messi: le parole di Mascherano

Inter Miami, cresce l’attesa per il rinnovo di Lionel Messi: le dichiarazioni del tecnico argentino Mascherano

Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile rinnovo di contratto tra Lionel Messi, fuoriclasse argentino e campione del mondo 2022, e l’Inter Miami, club della Major League Soccer. L’attuale accordo tra il numero 10 e la franchigia della Florida scadrà a dicembre, ma la dirigenza sembra intenzionata a blindare il proprio gioiello per prolungarne la permanenza negli Stati Uniti.

Secondo fonti vicine alla società, l’Inter Miami considera Messi non solo un leader tecnico in campo, ma anche un ambasciatore del calcio americano a livello globale. Il suo arrivo, avvenuto nell’estate 2023, ha infatti contribuito a un aumento significativo di visibilità, biglietti venduti e interesse mediatico per la MLS.

Durante un recente evento di presentazione della sua nuova bevanda sportiva, Messi – che in carriera ha vinto sette Palloni d’Oro e ha scritto pagine indelebili con il Barcellona e la nazionale argentina – non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle trattative in corso. Un silenzio che alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.

A commentare la situazione è stato Javier Mascherano, attuale allenatore dell’Inter Miami ed ex compagno di squadra di Messi sia al Barcellona che in nazionale. Pur evitando di entrare nei dettagli, Mascherano ha espresso il proprio auspicio: “Non parlerò di rumors e non spetta a me condividere queste notizie. Ma se il rinnovo andasse in porto, sarebbe un momento fantastico”.

Il tecnico argentino ha poi aggiunto che una permanenza prolungata di Messi sarebbe “una storia straordinaria per il calcio americano” e un valore inestimabile per la storia del club e per lo sviluppo del movimento calcistico negli Stati Uniti.

L’eventuale rinnovo di Lionel Messi con l’Inter Miami rappresenterebbe un colpo strategico non solo per la squadra, ma per l’intera MLS, che punta a consolidare la propria crescita e attrarre sempre più campioni internazionali.

Per ora, i tifosi restano in attesa di un annuncio ufficiale, sperando che il legame tra Messi e Miami possa continuare a scrivere nuove pagine di storia.