Inter-Milan, derby di mercato per Soumaré: i dettagli

Il centrocampista del Lille Boubakary Soumaré accende il derby di mercato fra Inter e Milan: i dettagli.

Non solo in campo, il derby fra Inter e Milan in queste ore si sta sviluppando anche sul mercato segnala Tuttosport.

Oggetto del contendere Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille di 21 anni.

Entrambe le squadre hanno contattato la squadra francese nel corso dell’ultima sessione di mercato ottenendo in risposta un no secco.

Il giocatore però ha un contratto in scadenza nel 2022 e per questo motivo potrebbe tornare d’attualità la prossima estate se non già nel corso della sessione invernale.

Anche per questo motivo, gli osservatori di Inter e Milan seguiranno la sfida della Francia Under 21 contro la Slovacchia.