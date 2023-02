Inter-Milan, la moviola: perché è stato annullato il gol di Lukaku

Tutto quello che c’è da sapere sulla decisione dell’arbitro di annullare la rete di Romelu Lukaku in Inter-Milan

All’82′ minuto, sul punteggio di 1-0 per l’Inter, l’arbitro ha annullato il gol del raddoppio realizzato da Romelu Lukaku. Su un lungo rilancio dalle retrovie il belga ingaggia un corpo a corpo con Thiaw, si divincola della marcatura e in scivolata sigla il gol.

Massa però non lascia nemmeno allo stadio di esultare perché fischia fallo in attacco al n°9 nerazzurro che, anche dai replay, si vede che strattona vistosamente la maglia del calciatore del Milan che cade a terra. Decisione, che farà discutere, ma corretta.