Inter Milan, sfottò dei tifosi nerazzurri fuori San Siro: «Pioli is on fire»

Inter Milan, sfottò all’uscita da San Siro: «Pioli is on fire». Coro di scherno da parte dei sostenitori nerazzurri dopo il successo nel derby

Delusione e rabbia Milan, euforia Inter. I tifosi nerazzurri che sfollavano San Siro hanno schernito i rivali rossoneri con qualche coro di scherno.

Tra questi l’ormai celebre «Pioli is on fire». L’allenatore rossonero ha protestato molto nel post gara per il gol annullato a Bennacer.