Inter Milan, il dato nel derby della Madonnina è clamoroso: ecco la strana storia della 12ª giornata di Serie A

Inter Milan, la statistica nel derby della Madonnina è davvero clamoroso: ecco la strana storia della 12ª giornata di Serie A

Nel calcio, le statistiche non sono mai solo numeri e quando si parla del Derby della Madonnina, ogni dato assume un significato profondo. Una statistica, riportata dall’account Opta Paolo, rivela una serie di eventi che, seppur specifica, aggiunge un tassello intrigante alla leggenda delle sfide tra Milan e Inter: i Rossoneri sono rimasti imbattuti in tutti gli 8 derby contro l’Inter disputati in Serie A alla 12ª giornata.