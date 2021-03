Inter, Moratti: «Avevo la convinzione che con Ronaldo avremmo vinto tutto»

Massimo Moratti ha parlato del passato da presidente dell’Inter, concentrandosi anche su Ronaldo il Fenomeno

Massimo Moratti, storico ex presidente dell‘Inter, è una delle voci presenti nel documentario “Fenomeno Ronaldo” in onda su Sky Sport. L’ex patron nerazzurro ha parlato del passato interista, concentrandosi proprio sul fuoriclasse brasiliano e sulla stagione ’97-’98.

VINCERE TUTTO – «Una stagione in cui avevamo giocatori talmente forti che prendevi dalla panchina e sapevi di avere lo spettacolo più bello del mondo. Era una felicità andare alla partita. Simoni ha saputo trattare in maniera semplice i grandi giocatori. Dando in campo il ruolo giusto. Avevo la convinzione che l’Inter fosse talmente forte con Ronaldo da dover vincere tutto».

L’ACQUISTO DI RONALDO – «Portare Ronaldo all’Inter era una questione di tifo. Ho iniziato a pensare di prenderlo dopo una partita a Firenze, che perdemmo. Io ho lo stesso autista da 50 o 60 anni, venendo via dalla partita mi diceva che qui una volta si usciva dallo stadio e ci applaudivano, brontolando un po’. Per rispondere anche un po’ arrabbiato dopo la partita dissi che avremmo preso Ronaldo. Non fu solo una battuta, da quel momento cominciai a seguire il discorso Ronaldo».