Inter, Moratti torna al timone insieme a Pellegrini? L’indiscrezione

Secondo Il Giorno Massimo Moratti vorrebbe un management italiano alla guida dell’Inter: ecco l’indiscrezione

Clamorosa indiscrezione lanciata da il quotidiano Il Giorno. Massimo Moratti segue con grande attenzione quello che sta succedendo all’Inter e vorrebbe che la proprietà del club tornasse in mani italiane.

Secondo il quotidiano ci sono alcune voci trapelate all’interno dei salotti milanesi, che vedono Moratti e l’altro ex presidente Ernesto Pellegrini oggetto di consultazioni in merito, ma la sua intenzione non sarebbe quella di tornare nel mondo del calcio.