Inter, arrivato in sede neroazzurra Victor Moses è pronto a firmare il contratto: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

Eccolo il primo acquisto dell’Inter in questa sessione di mercato di gennaio. Moses è arrivato questa mattina a Milano ed ha svolto le visite mediche di rito.

Ora, come riporta Gianlucadimarzio.com, il calciatore si trova in sede per firmare il contratto. L’accordo dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.