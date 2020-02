Inter Napoli: le difficoltà nel trovare Sensi tra le linee

L’Inter ha faticato molto a trovare Sensi e Barella tra le linee. Il Napoli ha coperto gli spazi con un baricentro molto basso

Il Napoli di Gattuso si distingue per una fase di non possesso molto passiva. Si vede nella slide sopra: addirittura quasi si forma una linea a 6. Le ali, Elmas e Callejon, si schierano a fianco ai terzini.

L’Inter ha faticato molto nel trovare spazi contro una struttura difensiva così compatta e passiva. Soprattutto Sensi, la mezzala più tecnica dei nerazzurri ha sofferto il conteso. Mancava il modo per imbeccarlo tra le linee, con l’ex Sassuolo (e lo stesso Barella) che si alzavano molto vicini agli attaccanti. Per l’Inter era però difficile servirli in modo pulito, gli spazi erano ridotti. Di conseguenza, si sono visti tanti lanci che hanno portato a poco, con il Napoli che ha ben protetto la profondità.