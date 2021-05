Inter, niente conferenza stampa per Conte domani: il motivo

Conferenza stampa Conte annullata: il tecnico non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il motivo

Antonio Conte non parlerà con i giornalisti alla vigilia di Inter-Roma. Il club nerazzurro ha deciso di annullare la conferenza stampa in programma domani alle ore 14.00 per evitare che la conferenza venga usata per speculazione su temi extra-campo. L’allenatore parlerà a Inter Tv solo della partita.

Una decisione dettata dal momento che sta vivendo il club tra colloqui per il taglio degli stipendi e il futuro del proprio tecnico.

