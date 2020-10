Inter, non solo Bastoni: Conte recupera anche Sensi per la Champions

L’Inter in vista della Champions League ritrova Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. Entrambi dovrebbero trovare una maglia da titolare

Stefano Sensi sarà regolarmente a disposizione del tecnico dell’Inter Antonio Conte per la sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Il centrocampista nerazzurro aveva saltato il derby di sabato sera per squalifica ma ce riporta Corriere dello Sport al momento parte avvantaggiato su Christian Eriksen per una maglia da titolare in vista della sfida europea di domani sera.