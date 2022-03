Inter, notte di paura per Onana: schianto in auto in Camerun, il portiere sta bene

Notte di paura per Onana, prossimo portiere dell’Inter, vittima di un incidente stradale in Camerun

Grande spavento per André Onana, convocato dal suo Camerun per gli impegni in vista del Mondiale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il futuro portiere nerazzurro è rimasto coinvolto questa mattina in uno spaventoso incidente stradale sull’asse Yaoundé-Douala.

La sua Ranger Rover è rimasta completamente distrutta ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze e l’estremo difensore dell’Ajax ne è uscito illeso. Andre si stava recando al ritiro della Nazionale. Nel frontale è rimasto coinvolto anche un pickup, finito fuori strada.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24