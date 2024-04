Inter, nuovo record nel mirino: possibile sorpasso ai rivali

L’Inter potrebbe scrivere ancora una volta la storia in questo campionato da sogno che sta per consegnare ai neroazzurri lo Scudetto

L’Inter non è solo vicina allo Scudetto, ma anche ad un nuovo record nel nostro calcio. Infatti, come ha evidenziato Sport Mediaset, i neroazzurri di Inzaghi potrebbero riscrivere un primato della Serie A.

Se l’Inter dovesse segnare contro l’Udinese questa sera, riscriverebbe la striscia più lunga di partite consecutive in gol. In questo momento il record è della Juventus 2013/2014 a 30. Insomma, verrebbe da dire per i tifosi interisti: fatto 30, facciamo 31.