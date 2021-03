Inter, oggi la presentazione del nuovo logo: i dettagli

L’Inter nella giornata di oggi svelerà ufficialmente il suo nuovo logo abbandonando quello disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, illustratore e fondatore del club

L’Inter nella giornata di oggi svelerà ufficialmente il suo nuovo logo. I nerazzurri abbandoneranno quello disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani, illustratore e fondatore del club.

Passerano ad un logo più minimale, in cui spiccheranno le lettere I e M, chiaro riferimento a Inter Milan ovvero la denominazione con la quale il club è conosciuto all’estero. Se le indiscrezioni delle scorse settimane saranno confermate, si tratterà di un logo in cui sono raffigurate lettere stilizzate bianche su sfondo circolare blu, racchiuse in un bordo circolare.