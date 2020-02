Il portiere dell’Inter Padelli ha analizzato la vittoria ottenuta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Gotti

Daniele Padelli ha commentato il ritorno in campo contro l’Udinese: «Avevo la febbre e speravo di guarire. È stato difficile perché non giocavo da molto in Serie A e indossare la maglia dell’Inter non è facile».

«Sono felice, voglio godermi questo momento. Ho dimostrato a me stesso di essermi sempre allenato bene», ha concluso il portiere dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.