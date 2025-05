Inter, pari e rimpianti: per due volte davanti con la Lazio, per due volte recuperata; Scudetto sfumato?

Inter, il pari contro la Lazio fa sfumare i sogni di Scudetto? Si decide tutto all’ultima giornata, ma senza il sorpasso…

L’Inter spreca un’occasione d’oro per conquistare lo Scudetto, facendosi rimontare due volte dalla Lazio e consegnando di fatto il titolo al Napoli a 90′ dalla fine del campionato, che ora potrà chiudere i conti battendo il Cagliari all’ultima giornata. I nerazzurri passano in vantaggio con Bisseck, poi si fanno raggiungere prima da Pedro sull’1-1 (gol inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR) e infine ancora dallo stesso Pedro su rigore causato da un’ingenuità dello stesso difensore tedesco. Un finale amaro per Inzaghi, che rischia di vedere sfumare un altro Scudetto dopo quello perso nel 2022, e che ora si gioca tutto in finale di Champions League.

La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con l’Inter che ha dominato il primo tempo ma ha poi perso lucidità. Nonostante il ritorno in vantaggio con Dumfries, la squadra ha ceduto nel finale. La Lazio ha saputo colpire nei momenti giusti, sfruttando le incertezze nerazzurre. Bisseck, decisivo in negativo, chiude un cerchio iniziato proprio alla prima giornata con un altro rigore causato. L’Inter recrimina per i tanti punti persi in stagione e per un tricolore che, per qualità e prestazioni, sembrava alla portata ma è stato sprecato.