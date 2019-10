Inter Parma: quali sono le insidie per Conte

Inter-Parma presenta diverse chiavi tattiche per Conte. Si tratta di un match con diverse insidie per i nerazzurri

Il Parma è reduce da risultati positivi, trascinato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. La fase difensiva dei ducati è tra le più passive della Serie A, la squadra di D’Aversa si schiera con un blocco basso difficile da scardinare.

Finora l’Inter ha manifestato qualche difficoltà ad attaccare difese chiuse. Inoltre, il Parma ama attaccare in spazi larghi, ha velocisti che si esaltano sul lungo. L’Inter di Conte dovrà quindi non scoprirsi troppo nelle fasi di attacco prolungato, perché può rischiare in transizione negativa.