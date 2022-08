Inter e il patto Scudetto dei big: «Restiamo tutti»

Il patto Scudetto in casa Inter è stato firmato dagli stessi giocatori che in un colloquio hanno espresso la loro volontà di restare in nerazzurro

L’indiscrezione è lanciata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui i big avrebbero stretto l’intesa di poter raggiungere ancora lo Scudetto. Lo stesso Skriniar è convinto di restare e proprio per questo i nerazzurri hanno rifiutato un’altra offerta per lo slovacco da parte del Psg.